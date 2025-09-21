21 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı
İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı

İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2025 22:37
Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki genç kadın, bir binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.
İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Küçükçekmece’de 6 katlı binanın çatısında yangın!
Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında yangın!
Bitlis’te korku dolu anlar! 2 katlı bina alev alev yandı
Bitlis'te korku dolu anlar! 2 katlı bina alev alev yandı
İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı
İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı
Artvin’de tarihi köprü yıkıldı
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
Orman yangınında mahsur kalan orman işçileri o anları görüntüledi
Orman yangınında mahsur kalan orman işçileri o anları görüntüledi
Uyarılan komşu, baba-oğulu darbetti
Uyarılan komşu, baba-oğulu darbetti
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu
Kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu
Kilis’te kaza: 2 yaralı
Kilis'te kaza: 2 yaralı
Menteşe’de çıkan yangın kontrol altına alındı
Menteşe'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Kilis-Gaziantep yolunda kaza
Kilis-Gaziantep yolunda kaza
Daha Fazla Video Göster