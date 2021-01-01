İntihar ederken son anda yakalandı! Sebebi üzdü

Osmaniye’de Yasin T. isimli şahıs sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia ederek dokuzuncu katın balkonundan atlamak istedi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ise genç adamı son anda tutarak içeriye çekmeyi başardı. Yaşanan kargaşa anı saniye saniye kameralara yansırken, ekipler genci güçlükle sakinleştirebildi.