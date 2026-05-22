Çağla Tuğaltay cinayetinde 2 kişinin daha mezarı açıldı

Şişli’de lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın (15) 26 yıl önce öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci fethi kabir işlemi, Feriköy Mezarlığı’nda yapıldı. Tuğaltay ailesinin talebi üzerine bugün Ahmet Baki Mertgenç ile İsmal Hakkı Ç.'nin mezarı açıldı. İsmail Hakkı Ç.'nin ailesinin avukatı Nur Meşe, "O bir kan örneği değil, o bir leke. Kan olmadığı da 2013 tarihli raporla sabit. Leke uyumlu çıkarsa cinayetle ilişiği olmadığı kesinleşecek. Çünkü o lekenin çocuğun tırnak altındaki lekeyle hiçbir şekilde uyuşmadığı, 2013 tarihli raporun 7'nci maddesinde raporla sabit" dedi.