16 Eylül 2025, Salı
İnternetten araç satarken dikkat! Dolandırıcıların 'ruhsat' tuzağı
İlginç bir dolandırıcılık yöntemini ATV Haber ekrana getirdi. İnternet üzerinden bulduğu aracı satın almak isteyen bir kişi karşı taraftan ruhsatın fotoğrafını istedi. Bunun gerekçesi; iddiasına göre kredi başvurusu yapmaktı. Ama asıl amacı bambaşkaydı. Ruhsatı talep etmesinin nedeni büyük bir dolandırıcılık girişimiydi. Bakın nasıl...