İnternet üzerinden tetikçi pazarlığı! İnternet üzerinden tetikçi pazarlığı

05 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 21:41
Suç çeteleri, sosyal medya üzerinden çocukları da ağlarına dahil ediyor. Peki, neden çocuklar? Cezaî ehliyetleri, bir yetişkine göre neredeyse yok denecek kadar az. Ahmet Minguzi cinayetiyle gündeme gelen konu, bu süreçte yeni bir düzenlemenin de kapısını araladı. Hazırlanan düzenleme hayata geçtiğinde, suç işleyen çocuklar da yetişkinler gibi ceza alacak. Hatta anne ve babalar da sorumluluk kapsamına dahil edilecek.
