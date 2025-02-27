27 Şubat 2025, Perşembe
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İnternet bağımlılığına tedavi! Çocuklara özel poliklinik
Son yıllarda herkesin hayatını kolaylaştıran bilgisayar ve internet, kimi zaman hiç beklenmedik tehlikeli sonuçlara yol açıyor. Özellikle çocuklarda internet bağımlılığı görülmeye başlandı. Yani çocuklar saatlerce bilgisayarın başından kalkmıyor. Sağlık Bakanlığı da bu bağımlılık için internet bağımlılığı polikliniği açtı.