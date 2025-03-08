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İnsülin direncine dikkat! Ramazan’da insülin direnci korumanın yolları

İnsülin direncine dikkat! Ramazan’da insülin direnci korumanın yolları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 16:09
İnsülin direnci günümüzde birçok insanın farkında olmadan yaşadığı kilo vermeyi zorlaştıran ve diyabet gibi hastalıklara sebep olan ciddi bir sağlık sorunu. Peki insülin direnci nasıl oluşur, kilo kontrolünü nasıl etkiler ve özellikle ramazan ayında nelere dikkat etmek gerekir? Tüm bu soruların yanıtlarını uzman doktor Müslüm Süngü A Haber için verdi.
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İnsülin direncine dikkat! Ramazan’da insülin direnci korumanın yolları
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