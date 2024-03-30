İnşaat temel kazısında oluşan yarıklar büyüdü, vatandaşlar 'acil önlem' bekliyor

Samsun'da bir inşaatın temel kazısı sırasında çevredeki apartmanın duvarlarında ve bahçesinde oluşan çatlak ve yarıklar her geçen gün büyüyor. AFAD tarafından tutulan raporda 'bina sakinlerinin ikamet etmemesi' gerektiği ifade edilirken, vatandaşlar bir an önce tedbir alınmasını istiyor.