İnfluenza yeniden atağa geçti! Kronik hastalarda ölümcül tehlike

Koronavirüs dönemiyle birlikte uykuya geçen birçok virüs yeniden görülmeye başlandı. Özellikle de domuz gribi vakalarında artış var. Alınması gereken önlemleri enfeksiyon hastalıkları uzmanları sıraladı.

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