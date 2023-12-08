İneğin doğurduğu buzağı köy sakinlerini şaşkına çevirdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Rüsdem Kahraman'ın ineği doğum yaptı. Buzağıyı gören köy sakinleri gözlerine inanamadı. Vatandaşlar köyde ilk defa böyle bir olay yaşandığını belirtti.

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