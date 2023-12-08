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İneğin doğurduğu buzağı köy sakinlerini şaşkına çevirdi

İHA
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Giriş: 08.12.2023 18:44
Tokat'ın Niksar ilçesinde Rüsdem Kahraman'ın ineği doğum yaptı. Buzağıyı gören köy sakinleri gözlerine inanamadı. Vatandaşlar köyde ilk defa böyle bir olay yaşandığını belirtti.
Yeni doğan buzağı köylüleri şaşkına çevirdi YENİ DOĞAN BUZAĞI KÖYLÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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