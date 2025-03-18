18 Mart 2025, Salı
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İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması! Üniversite kurucu direktörü ifadesinde ne dedi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sahte diploma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun referans olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Direktörü Özalp Tozan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Peki ifadede neler anlattı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.