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İmam Hatiplerden LGS başarısı

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Giriş: 25.06.2023 16:08
Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezî sınavda 47 İmam Hatip Ortaokulu 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Onlardan biri de Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip'ten Melike Behçet. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
İmam Hatiplerden LGS başarısı
İmam Hatiplerden LGS başarısı
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