İmam Hatiplerden LGS başarısı

Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezî sınavda 47 İmam Hatip Ortaokulu 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Onlardan biri de Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip'ten Melike Behçet. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.