İlaçlanan ev neden patladı? İlaçlama sonrası neler yapmalı?

İstanbul Kağıthane'de ilaçlanıp anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Patlama neden yaşandı? İlaçlama yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Merak edilenleri uzman biyolog İsmail Yıldız A Haber mikrofonlarına anlattı.

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