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İlaçlanan ev neden patladı? İlaçlama sonrası neler yapmalı?

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 08:51
İstanbul Kağıthane'de ilaçlanıp anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Patlama neden yaşandı? İlaçlama yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Merak edilenleri uzman biyolog İsmail Yıldız A Haber mikrofonlarına anlattı.
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