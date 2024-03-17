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İki oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti

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Giriş: 17.03.2024 13:07
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti. Aynı olayda hayatını kaybeden şahsın eşi ile küçük oğlu da yaralandı. Babalarını öldürdükleri iddia edilen ve olay sonrası kaçan katil zanlısı 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.
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