İki oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti. Aynı olayda hayatını kaybeden şahsın eşi ile küçük oğlu da yaralandı. Babalarını öldürdükleri iddia edilen ve olay sonrası kaçan katil zanlısı 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.