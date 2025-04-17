17 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2025 01:12
Kaza, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, fuar alanı içinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı!
Uyuşturucuyu patiğe sakladılar: 5 kişi tutuklandı!
Uyuşturucuyu patiğe sakladılar: 5 kişi tutuklandı!
Kayıp kadın ormanlık alanda bulundu!
Kayıp kadın ormanlık alanda bulundu!
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı!
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı!
Fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı
Fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı
5. kattan düşerek öldü! Eşinin yargılanması devam ediyor
5. kattan düşerek öldü! Eşinin yargılanması devam ediyor
Yürüyen merdivene çöp ve lastik attılar!
Yürüyen merdivene çöp ve lastik attılar!
Marmara’ya müsilaj geri dönebilir!
Marmara'ya müsilaj geri dönebilir!
5 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı!
5 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı!
Otomobilinin yanışını çaresizce izledi!
Otomobilinin yanışını çaresizce izledi!
Silahlı saldırıya uğradı o anları anlattı!
Silahlı saldırıya uğradı o anları anlattı!
Daha Fazla Video Göster