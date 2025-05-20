İki kadın 50’li yaşlarında hayalleri üniversitede

İzmir’de yaşayan Melekşah Güzel (56) ve Alev Celep (50), hayatlarının ikinci baharında üniversiteli oldu. Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan ve aynı hayali paylaşan Güzel ve Celep, mezun olduktan sonra gazetecilik mesleğini yapmayı istediklerini söyledi.

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