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İki kadın 50’li yaşlarında hayalleri üniversitede

İki kadın 50'li yaşlarında hayalleri üniversitede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 20.05.2025 12:53
İzmir’de yaşayan Melekşah Güzel (56) ve Alev Celep (50), hayatlarının ikinci baharında üniversiteli oldu. Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan ve aynı hayali paylaşan Güzel ve Celep, mezun olduktan sonra gazetecilik mesleğini yapmayı istediklerini söyledi.
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İki kadın 50’li yaşlarında hayalleri üniversitede
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