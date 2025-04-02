İki arkadaştan birini öldürüp diğerini ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Dün gece saatlerinde Sorgun Mahallesi Herford Caddesi Çevreyolu Köprüsü yakınında ırmak kenarında meydana gelen olayda Denizhan Deniz ve Uygar Özen isimli iki yakın arkadaş alkol almaya başladı. Deniz ve Özen, bir süre sonra aynı bölgeye motosikleti ile gelen ve isminin Mahmut Eren Yılmaz olduğu öğrenilen şahsı yanlarına davet etti. Birlikte alkol almayı sürdüren 3 gencin arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve yumruklaşmaya varan kavga sırasında Mahmut Eren Yılmaz, eline geçirdiği bıçakla Denizhan Deniz ve Uygar Özen’i yaraladı.

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