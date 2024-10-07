İkbal ve katili Semih Çelik’in son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Fatih Surlarında yaşanan vahşetle ilgili genç kızın ve katilim son görüntülerine ulaşıldı. Semih Çelik’in tek başına yürüyüp surlara çıktığı arkasından da telefonla konuşarak İkbal Uzuner’in surlara çıktığı ve orada yaklaşık 2 saat kaldıkları öğrenildi. İşte olayı saniye saniye anlatan o görüntüler.