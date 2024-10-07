07 Ekim 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İkbal ve katili Semih Çelik'in son görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Fatih Surlarında yaşanan vahşetle ilgili genç kızın ve katilim son görüntülerine ulaşıldı. Semih Çelik’in tek başına yürüyüp surlara çıktığı arkasından da telefonla konuşarak İkbal Uzuner’in surlara çıktığı ve orada yaklaşık 2 saat kaldıkları öğrenildi. İşte olayı saniye saniye anlatan o görüntüler.