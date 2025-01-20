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Iğdır’da kar yağışı sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Iğdır’da kar yağışı sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 18:47
Iğdır'da dün gece başlayan kar yağışı sonucu, Iğdır merkeze bağlı Korhan Yaylası ve Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine bu yolları açmak için çalışmalara başladı. İl Özel İdaresine bağlı 39 kişilik personel ve 4 greyder, 1 rotatif, 6 v bıçaklı kamyon, 4 loder, 6 hidromek, 3 seyyar tamir ekibi ve 10 servis aracından oluşan toplam 34 araçlık filoyla karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
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Iğdır’da kar yağışı sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
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