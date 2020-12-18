Iğdır'da kan donduran baba cinayeti! 3 evladı elektrik kablosuyla boğup...

Iğdır'ın Taşlıca köyünde üç kardeş kavga ettikleri babalarını evin ahırında elektrik kablosuyla boğarak öldürdü. Babalarının cansız bedenini daha sonra evlerinin yakınındaki mağaraya gömen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Babalarını elektrik kablosuyla boğup, mağaraya gömdüler.

Korkunç cinayet 12 Aralık'ta Iğdır'ın Taşlıca köyünde meydana geldi.

Jandarma ekipleri devriye sırasında yaycı köyü yakınlarında terk edilmiş bir araç buldu.

Yapılan incelemede aracın 10 çocuk babası İbrahim Cantemur'a ait olduğu belirlendi.

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine AFAD ve eğitimli köpeklerle arama çalışması başlatıldı. Cantemur'un cansız bedenini, köy yakınlarındaki bir mağarada bulundu. 4 çocuğu ise gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cantemur kardeşler, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti.. Özcan Cantemur ifadesinde babalarıyla aralarında hayvanların sulanması yüzünden

kavga çıktığını, kendisiyle ahırda tek kaldığı sırada elektrik kablosuyla boğduğunu daha sonra da diğer kardeşlerinin yardımıyla babalarını mağaraya gömdüklerini söyledi.

Öte yandan mahkemeye çıkarılan 4 kardeşten 3'ü tutuklandı.