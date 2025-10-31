31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber'de! Husumetlisini kızının gözü önünde katletti
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber’de! Husumetlisini kızının gözü önünde katletti

İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber'de! Husumetlisini kızının gözü önünde katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 16:59
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsünde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının kan donduran detayları ortaya çıktı. 65 yaşındaki Kazım Özturlay'ın ölümü, şoför dahil iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, bir anlık tartışma değil, önceden gelen bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Dehşet anlarının araç içi güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan A Haber, olayın bilinmeyenlerini aydınlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber’de! Husumetlisini kızının gözü önünde katletti
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber’de
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber'de
Kızının arkadaşından şok itiraflar!
Kızının arkadaşından şok itiraflar!
İtfaiye eri son anda kurtuldu!
İtfaiye eri son anda kurtuldu!
Anız yangını kontrol altına alındı
Anız yangını kontrol altına alındı
Otobüste taciz! Muavin tutuklandı
Otobüste taciz! Muavin tutuklandı
Seyir halindeki TIR’da çıkan yangın korkuttu
Seyir halindeki TIR'da çıkan yangın korkuttu
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Sındırgı'da cuma namazı çadırlarda kılındı
Tarihi geçmiş ve kurtlanmış yüzlerce ürün ele geçirildi
Tarihi geçmiş ve kurtlanmış yüzlerce ürün ele geçirildi
Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında parladı
Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında parladı
İETT otobüsünde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
İETT otobüsünde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza sonrası kavga kamerada
Kaza sonrası kavga kamerada
Paletleri kamyonete yükleyip böyle çaldılar
Paletleri kamyonete yükleyip böyle çaldılar
Daha Fazla Video Göster