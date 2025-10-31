İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber’de! Husumetlisini kızının gözü önünde katletti

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsünde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının kan donduran detayları ortaya çıktı. 65 yaşındaki Kazım Özturlay'ın ölümü, şoför dahil iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, bir anlık tartışma değil, önceden gelen bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Dehşet anlarının araç içi güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan A Haber, olayın bilinmeyenlerini aydınlattı.

