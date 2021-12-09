İdlib'de bir asker şehit | Arazide düşerek yaralanan Uzman Çavuş Emre Ceylan şehit oldu

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib şehrinde arazide kayarak düşen bir asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. "Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 9 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edildi" denildi. Ancak yaralı asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan askerin, Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan olduğu açıklandı.

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