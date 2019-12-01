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01.12.2019

İbret dolu bir azim öyküsü | Derya Ülger bağımlıydı şimdi en büyük savaşçısı oldu

Eski bir uyuşturucu bağımlısı Derya Ülger’in azim ve umut dolu öyküsü herkese örnek oldu. Derya Ülger uyuşturucu ile tanıştığında 27 yaşında bir çocuk annesiydi. Uyuşturucu kullanmaya da arkadaş ortamında başladığını söyleyen Ülger, uyuşturucudan nasıl kurtulduğunu anlattı. Kurtarılacak daha çok hayat olduğunu düşünen Ülger, bir dernek kurdu. AK Hayatlar Derneği Başkanı Derya Ülger şimdi ise uyuşturucu ile mücadele ediyor. Ülger, herkes “AK Hayatlara merhaba” desin diye Aile Bakanlığı’nda KADEM tarafından düzenlenen eğitim programlarına katıldı. Artık bakanlık bünyesinde gönüllü olarak bağımlılık eğitimleri verecek ve yeni hayatlara umut olacak. Ülger, 217 kişiyi uyuşturucudan kurtardıklarını ifade etti.

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