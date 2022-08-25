İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! İşte kaza yerinden ilk görüntüler | Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan İmparator, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Yanında kızı da bulunan Tatlıses'i kurtarmak için çok sayıda ekip sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. .

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