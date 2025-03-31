31 Mart 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İBB’de yolsuzluk soruşturması detayı! Adem Soytekin’e yetki iddiası
İBB’de yolsuzluk soruşturması detayı! Adem Soytekin’e yetki iddiası

İBB’de yolsuzluk soruşturması detayı! Adem Soytekin’e yetki iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2025 09:22
Yolsuzluk iddialarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in belediyeden aldığı ileri sürülen ihaleler incelenirken dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Adam Soytekin'in, İmamoğlu ile son görüşmesinde 50 milyon liralık para transferi için yetki aldığı iddia edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’de yolsuzluk soruşturması detayı! Adem Soytekin’e yetki iddiası
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
Adem Soytekin’e yetki iddiası
Adem Soytekin’e yetki iddiası
Şanlıurfa’da yıldırım paniği! Elektrik direğine çarptığı anlar kamerada
Şanlıurfa'da yıldırım paniği! Elektrik direğine çarptığı anlar kamerada
Antalya’da kar etkili oldu
Antalya'da kar etkili oldu
Bayramın 2. gününde feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Bayramın 2. gününde feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş sahilinde şaşkına çeviren görüntü!
Beşiktaş sahilinde şaşkına çeviren görüntü!
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Şehre Yakın ekibi Çullu Mahallesi’nde!
Şehre Yakın ekibi Çullu Mahallesi’nde!
Görev başında şehit olan Mesut Acar’a veda!
Görev başında şehit olan Mesut Acar’a veda!
Özgür Suriye’de bugün arife yarın bayram!
Özgür Suriye'de bugün arife yarın bayram!
Turizme bayram tatili etkisi!
Turizme bayram tatili etkisi!
Çocuklar çikolata ve şeker topluyor
Çocuklar çikolata ve şeker topluyor
Daha Fazla Video Göster