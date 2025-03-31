İBB’de yolsuzluk soruşturması detayı! Adem Soytekin’e yetki iddiası

Yolsuzluk iddialarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in belediyeden aldığı ileri sürülen ihaleler incelenirken dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Adam Soytekin'in, İmamoğlu ile son görüşmesinde 50 milyon liralık para transferi için yetki aldığı iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN