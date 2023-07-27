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İBB toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti! UKOME toplu taşımaya zam gündemiyle toplanıyor

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 13:53
UKOME bugün toplu taşımaya zam gündemiyle toplanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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İBB toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti!
İBB toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti!
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