18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.02.2020

İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!

Şişli’de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren bir kişi, elinde bir tiner şişesiyle , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri!
Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri!
Hileli gıdayı anlamının en kolay yöntemi!
Hileli gıdayı anlamının en kolay yöntemi!
Müge Anlı'dan konuğuna Barış Manço tepkisi!
Müge Anlı'dan konuğuna "Barış Manço" tepkisi!
İstanbul'da silahlı kavga!
İstanbul'da silahlı kavga!
Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada
İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada
Köprüde intihar girişimi! İlk görüntüler
Köprüde intihar girişimi! İlk görüntüler
Eşek eti yedirene hapis
Eşek eti yedirene hapis
Yeni haftada havalar ısınacak!
Yeni haftada havalar ısınacak!
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada!
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada!
Şikayete giderken yolda öldü
Şikayete giderken yolda öldü
Daha Fazla Video Göster