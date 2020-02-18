İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!

Şişli’de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren bir kişi, elinde bir tiner şişesiyle , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.