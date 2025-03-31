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Husumetlisinin kebapçısına ateş açtı 3 müşteriyi vurdu

Husumetlisinin kebapçısına ateş açtı 3 müşteriyi vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 31.03.2025 14:37
İstanbul Pendik'te bulunan bir kebapçıya aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişilerce ateş açıldı. Saldırı sırasında olayla ilgisi bulunmayan 3 müşteri kurşunların hedefi oldu. Vurulanlardan Koray İspir isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Pendik'te şüpheli şahıslar, husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanına silahla ateş açtı. Dükkanda yemek yerken kurşunların hedefi olan 3 müşteriden biri hayatını kaybederken ikisi yaralandı.

Olay, Pendik'te Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kebapçıda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanının önüne otomobille gelen şahıslar tarafından, dükkana doğru silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen ve husumetli taraflarla ilgileri olmayan müşteriler Koray İspir, Yusuf Topal ve Emrullah Gürlük kurşunların hedefi oldu.

Şüpheliler olay sonrası hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla vurulan Koray İspir hayatını kaybederken, yaralanan Topal ve Gürlük ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Husumetlisinin kebapçısına ateş açtı 3 müşteriyi vurdu
Husumetlisinin kebapçısına ateş açtı 3 müşteriyi vurdu
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