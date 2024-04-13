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Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü

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Giriş: 13.04.2024 16:24
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kıraathanede husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada vurulan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü
Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü
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