İran'ın savaş doktrini deşifre oldu
İran’da kirli senaryolar deşifre oldu!
Dubai Havalimanı vuruldu: Tüm faaliyet durduruldu
THY ve Pegasus'tan İran seferlerine iptal
İsrail'den Lübnan'a yoğun bombardıman
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kirli ittifakın ekonomik silahı: Petrolde 'bumerang' etkisi başladı!

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Orta Doğu’da 28 Şubat'tan bu yana tırmanan savaşın ekonomi dünyasındaki depremini Finans Analisti İslam Memiş ile birlikte mercek altına aldı. Altın fiyatlarındaki sert yükselişlerin ardından yaşanan ani geri çekilmelerin perde arkasını deşifre eden Memiş, 2026 yılının bir "manipülasyon yılı" olacağına dikkat çekti. Savaşın gölgesinde petrol fiyatlarının enflasyonu nasıl tetiklediğini ve yatırımcının bu kaos ortamında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatan Memiş, piyasalardaki sağlıklı olmayan fiyatlamalar konusunda vatandaşları tek tek uyardı.

