05 Nisan 2022, Salı
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Hurmanın içinde mucize gizli! Çinko, demir, magnezyum... B1, B2, A vitamini... İşte hurmanın faydaları
Ramazan ayı ile birlikte iftar sofralarını süsleyen hurmanın vücuda faydaları neler? Günde kaç hurma tüketmeliyiz? Dr. Diyetisyen Tuba Kayan Tapan, hurmanın faydalarını anlattı.