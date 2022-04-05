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Hurmanın içinde mucize gizli! Çinko, demir, magnezyum... B1, B2, A vitamini... İşte hurmanın faydaları

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Giriş: 05.04.2022 09:16
Ramazan ayı ile birlikte iftar sofralarını süsleyen hurmanın vücuda faydaları neler? Günde kaç hurma tüketmeliyiz? Dr. Diyetisyen Tuba Kayan Tapan, hurmanın faydalarını anlattı.
Ramazanın vazgeçilmezi! İçinde mucize gizli RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ! İÇİNDE MUCİZE GİZLİ

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