26 Kasım 2025, Çarşamba
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık sokaktaki apartmanın 3. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E. balkonda oynarken tırmandığı duvardan boşluğa düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Annesi Eya E.(27) imdadına yetişti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.