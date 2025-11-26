3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 16:57
Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık sokaktaki apartmanın 3. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E. balkonda oynarken tırmandığı duvardan boşluğa düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Annesi Eya E.(27) imdadına yetişti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.
