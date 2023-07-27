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Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı 🚛 'Şahmeran'a 50 bin TL harcadı görenler gözlerine inanamıyor

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Giriş: 27.07.2023 10:45
Yurt dışından emekli olduktan sonra memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine gelen 67 yaşındaki Adem Polat, topladığı hurda malzemelerle kamyonet tasarladı. 50 bin lira maliyetle saatte 110 kilometre hıza ulaşan kamyonet tasarlayan Polat, görenleri şaşkına çevirdi.
Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı
Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı
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