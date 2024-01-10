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Hurda malzemeden traktör yaptı! Gören şaştı kaldı

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Giriş: 10.01.2024 16:13
Kılıçözü Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir ustası Ramazan Kızıl, el emeği ve tecrübesiyle hurda araba malzemelerinden motor üretimi yaptı. 10 günde motor üretimini tamamlayan Kızıl, maliyeti düşük şekilde seri üretime geçmeyi planlıyor.
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