23 Ekim 2024, Çarşamba
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HSK müfettişine bıçaklı saldırı! İşte o korkunç anlar

HSK müfettişine bıçaklı saldırı! İşte o korkunç anlar

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:34
HSK binasında görev yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a otoparkta bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
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HSK müfettişine bıçaklı saldırı!
HSK müfettişine bıçaklı saldırı!
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