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Hostes Rona Altınay’ın hüzünlü hikayesi! Bir mezar taşının hazin öyküsü

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 09:11
Aşiyan Mezarlığı'nda 'uçak' şeklinde olan bir mezar taşını dikkatleri çekiyor. Mezar, uçak kazasında hayatını kaybeden bir hostese ait. A Haber hostes Rona Altınay’ın hüzünlü hikayesini ekrana getirdi.
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