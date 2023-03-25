Hostes Rona Altınay’ın hüzünlü hikayesi! Bir mezar taşının hazin öyküsü

Aşiyan Mezarlığı'nda 'uçak' şeklinde olan bir mezar taşını dikkatleri çekiyor. Mezar, uçak kazasında hayatını kaybeden bir hostese ait. A Haber hostes Rona Altınay’ın hüzünlü hikayesini ekrana getirdi.

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