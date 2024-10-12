Hollanda’nın kalbinde bir Türk köyü! Osmanlı ve Türkiye izleri

Hollanda'nın kalbinde, küçük, şirin ancak içinde tek bir Türk'ün dahi yaşamadığı bir Türk köyü var. İsmi Turkeye. Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki bu köy, Osmanlı ve Hollanda arasında derin bağların bir yansıması olarak yüzyıllar önce ortaya çıkmış. İşte herkesin merak ettiği bu Türk köyünü, A Haber muhabiri Fatih Özyar karış karış gezdi. Hem bölge sakinleriyle konuştu hem de köyün isminin nereden geldiğini araştırdı.

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