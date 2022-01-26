Hırsızlık sandı gerçek bambaşka çıktı!

Çanakkale'de marketin kapısını açık bırakıp giden Zeynep Ağırman, güvenlik kameralarını izleyince gözlerine inanamadı. Markete gelen iki kişi, aldıkları ürünlerin ücreti olan 28.5 lirayı güvenlik kamerasına gösterip kapı girişine bıraktı. Market sahibi Zeynep Ağırman, “Gerçekten de insanlık ölmemiş” dedi.