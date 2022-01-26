26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hırsızlık sandı gerçek bambaşka çıktı!

Hırsızlık sandı gerçek bambaşka çıktı!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2022 09:34
Çanakkale'de marketin kapısını açık bırakıp giden Zeynep Ağırman, güvenlik kameralarını izleyince gözlerine inanamadı. Markete gelen iki kişi, aldıkları ürünlerin ücreti olan 28.5 lirayı güvenlik kamerasına gösterip kapı girişine bıraktı. Market sahibi Zeynep Ağırman, “Gerçekten de insanlık ölmemiş” dedi.
Karadeniz’de kapalı yol var mı? Yoğun kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor
Karadeniz'de kapalı yol var mı? Yoğun kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor
Sultanbeyli’de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Sultanbeyli’de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Doğu’da karla mücadele
Doğu'da karla mücadele
Araçlar karda mahsur kaldı!
Araçlar karda mahsur kaldı!
İBB yolu açamayınca devreye Bakanlık girdi
İBB yolu açamayınca devreye Bakanlık girdi
Kar’a sevdalı adam yine çıldırdı
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı
Osmaniye-Gaziantep yolu ulaşıma kapalı!
Osmaniye-Gaziantep yolu ulaşıma kapalı!
Tunca Nehri buz tuttu!
Tunca Nehri buz tuttu!
Karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada
Karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada
Doğu’da evler kara gömüldü
Doğu'da evler kara gömüldü
Maltepe’de sokak buz pistine döndü
Maltepe'de sokak buz pistine döndü
Tokat-Sivas yolu ulaşıma kapatıldı
Tokat-Sivas yolu ulaşıma kapatıldı
Daha Fazla Video Göster