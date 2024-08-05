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Hırsıza sokak ortasında işkence

Hırsıza sokak ortasında işkence

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 08:55
Cep telefonu hırsızını yakalayan Kenyalılar nefretlerini kontrol altına alamadı. Hırsızı önce yerlerde sürükleyen grup şüpheliyi sokak ortasında ateşe vermeye kalktı.
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