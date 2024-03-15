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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de

Pınar Özenç
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.03.2024 11:04
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan mukaddes emanet "Hırka-i Şerif" bugün dualarla ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camii önünde uzun kuyruklar oluştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mukaddes emanetin yanı başında A Haber muhabiri Pınar Özenç'in sorularını yanıtladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan mukaddes emanet "Hırka-i Şerif" bugün dualarla ziyarete açıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması programına katıldı.

A Haber'e açıklamalarda bulunan Erbaş, "Efendimizin (sa.v.) kutsal emanetlerinden en önemlilerinden Hırka-ı Şerif'in ziyarete açılışını gerçekleştirmiş olduk. Onu yeniden hatırlamaya insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden yaşamaya bir vesile olur inşallah. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin aşkından, sevdasından bizleri hiçbir zaman mahrum bırakmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık kalacak.

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