15 Mart 2024, Cuma
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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan mukaddes emanet "Hırka-i Şerif" bugün dualarla ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camii önünde uzun kuyruklar oluştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mukaddes emanetin yanı başında A Haber muhabiri Pınar Özenç'in sorularını yanıtladı.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan mukaddes emanet "Hırka-i Şerif" bugün dualarla ziyarete açıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması programına katıldı.
A Haber'e açıklamalarda bulunan Erbaş, "Efendimizin (sa.v.) kutsal emanetlerinden en önemlilerinden Hırka-ı Şerif'in ziyarete açılışını gerçekleştirmiş olduk. Onu yeniden hatırlamaya insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden yaşamaya bir vesile olur inşallah. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin aşkından, sevdasından bizleri hiçbir zaman mahrum bırakmasın inşallah." ifadelerini kullandı.
Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık kalacak.