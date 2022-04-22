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Hırka-i Şerif 2 yıl sonra bugün ziyarete açılıyor

A Haber
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Giriş: 22.04.2022 08:21
Her Ramazan ayında Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açılan Hz. Muhammed (Sav)'in hırkası pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif bugün ziyarete açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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