22 Nisan 2022, Cuma
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Hırka-i Şerif 2 yıl sonra bugün ziyarete açılıyor
Her Ramazan ayında Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açılan Hz. Muhammed (Sav)'in hırkası pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif bugün ziyarete açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.