14 Kasım 2023, Salı
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Hindistan'da sıra dışı gelenek! Şans getirsin diye öyle bir şey yapıyorlar ki...
Hindistan'da her yıl düzenlenen sıra dışı gelenek görenleri hayrete düşürüyor. Hint vatandaşlar kendilerine şans getirmesi için ineklerin altına yatıp adeta ölüme meydan okuyor.