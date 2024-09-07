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Hindistan uçağı 25 saatlik bekleyişten sonra uçtu!

Hindistan uçağı 25 saatlik bekleyişten sonra uçtu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 19:27
Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a acil iniş yapmak zorunda kalan Mumbai-Frankfurt seferini yapan uçağın 234 yolcusu, Hindistan'dan gelen ikinci uçakla Almanya'ya uçtu.
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Hindistan uçağı 25 saatlik bekleyişten sonra uçtu!
Hindistan uçağı 25 saatlik bekleyişten sonra uçtu!
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