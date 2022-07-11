11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Her ifadesi kan dondurdu: Babam ‘ya kendini öldür ya namusunu temizle’ dedi
Şanlıurfa'da geçen gün gerçekleşen dehşette Fatma Yiğit yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında peş peşe ateş ederek öldürmüştü. Görüntüleri ortaya çıkan tüyler ürperten cinayetin akabinde kadın gözaltına alınarak tutuklandı. Bugün ifadesi ortaya çıkan Yiğit'in sözleri kan dondurdu. Yiğit'in savcılık ifadesinde, "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.