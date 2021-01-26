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Her gün poğaçalar eksiliyordu! Bakın hırsız kim çıktı? Ne bulsa midesine indiriyor

İHA
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Giriş: 26.01.2021 08:16
Güncelleme:26.01.2021 08:32
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Bakın ne bulsa midesine indiren hırsız kim çıktı?

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Bakın ne bulsa midesine indiren hırsız kim çıktı?

Her gün poğaçalar eksiliyordu! Bakın hırsız kim çıktı? Ne bulsa midesine indiriyor HER GÜN POĞAÇALAR EKSİLİYORDU! BAKIN HIRSIZ KİM ÇIKTI? NE BULSA MİDESİNE İNDİRİYOR
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Bakın hırsız kim çıktı?
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