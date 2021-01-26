Her gün poğaçalar eksiliyordu! Bakın hırsız kim çıktı? Ne bulsa midesine indiriyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Bakın ne bulsa midesine indiren hırsız kim çıktı?

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Bakın ne bulsa midesine indiren hırsız kim çıktı?