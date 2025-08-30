Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı

Bursa'da ezeli rakipler, aynı tezgahta buluştu. İlk kez yan yana aynı fikirde olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, İznik'te helva yapıp kovulan teknik direktörlerinin ardından dağıttı. Ole Gunnar Solskjær ve José Mourinho için helva yapıp dağıtan esnafa, vatandaşlar da büyük destek verdi. Herkes eski hocalarının ardından yapılan helvayı afiyetle yedi.

