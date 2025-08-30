30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Bursa'da ezeli rakipler, aynı tezgahta buluştu. İlk kez yan yana aynı fikirde olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, İznik'te helva yapıp kovulan teknik direktörlerinin ardından dağıttı. Ole Gunnar Solskjær ve José Mourinho için helva yapıp dağıtan esnafa, vatandaşlar da büyük destek verdi. Herkes eski hocalarının ardından yapılan helvayı afiyetle yedi.