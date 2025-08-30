30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı

Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 18:13
Bursa'da ezeli rakipler, aynı tezgahta buluştu. İlk kez yan yana aynı fikirde olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, İznik'te helva yapıp kovulan teknik direktörlerinin ardından dağıttı. Ole Gunnar Solskjær ve José Mourinho için helva yapıp dağıtan esnafa, vatandaşlar da büyük destek verdi. Herkes eski hocalarının ardından yapılan helvayı afiyetle yedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Malatya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Daha Fazla Video Göster