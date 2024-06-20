20 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
HDP'li başkanlar için hesap vakti! Parti binasından PKK'ya bağış sandığı çıkmıştı | Silahlı eğitim de almış
İzmir’de, terör örgütü ‘PKK’ ve ‘Kürdistan’ yazılı Kandil’e bağış sandığının çıkan HDP İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.