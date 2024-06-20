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HDP'li başkanlar için hesap vakti! Parti binasından PKK'ya bağış sandığı çıkmıştı | Silahlı eğitim de almış

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 10:17
İzmir’de, terör örgütü ‘PKK’ ve ‘Kürdistan’ yazılı Kandil’e bağış sandığının çıkan HDP İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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