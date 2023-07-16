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Hayvanat bahçesinde sıcak hava önlemi! Dondurulmuş buzlu meyve kokteyli veriliyor

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 16:18
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde sıcak havalardan hayvanların etkilenmemesi için özel önlemler alındı. Dondurulmuş buzlu meyve kokteyli veriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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