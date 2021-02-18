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Hayatını kurtardığı şahinin pençeleriyle yaralandı

İHA
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Giriş: 18.02.2021 16:12
Güncelleme:18.02.2021 16:29
Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde çalılıkların arasında bitkin halde bulduğu şahini sağlığına kavuşturan vatandaş, doğaya bırakmak için kafesinden çıkardığı kuşun pençeleriyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Süleler köyünde yaşayan Hayremin Aydoğan isimli vatandaş, ormanda dolaştığı sırada dere kenarındaki çalılıkların içinde hareketsiz duran şahin gördü. Aydoğan, bitkin halde olduğu için uçamadığını gördüğü kuşu çalılıkların içinden kurtararak evine götürdü. Şahini kafesin içine koyarak 1 hafta boyunca bakımını ve tedavisini yapan Aydoğan, kuşu doğaya salmak için kafesinden çıkardı. Kafesinden çıkarılan şahin, pençelerini Aydoğan'ın eline geçirdi. Kuşun pençelerini elinden ayıramayan Aydoğan acı içinde oğlundan yardım istedi. Oğlunun da yardımıyla şahinin pençelerini elinden ayıran Aydoğan, sağlığına kavuşan kuşu doğaya saldı.

Şahinin pençelerini Aydoğan'ın eline geçirmesi ve eli kanlar içinde kalan Aydoğan'ın şahine, "Sana verdiğim emeklerin karşılığı bu muydu?" diyerek sitem etmesi oğlu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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