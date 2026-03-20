Hayatını kaybeden Kaan Kundakçı'nın babası konuştu: "Oğlum iyilik yapmaya çalışırken rahmetli oldu"

Ümraniye'de, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen Kubilay Kaan Kundakçı(21), çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Baba Cemil Kundakçı "Oğlum iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Onları barıştırmak istemişti. Şüphelinin aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek" dedi. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler oraya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Sıradaki Videolar
Özel HaberKör savaş Doğu Akdeniz'e sıçradı
DünyaKüresel güçlerin hedefinde Hürmüz mü var? İsrail ve ABD'nin planı ne?
Özel HaberDünya ekonomisi çökebilir: Hürmüz tehlikesi
DünyaBeyrut'ta 1 milyon kişi bayramı çadırda geçiriyor
Özel Haberİlk kıblemiz Mescid-i Aksa bayramda kapalı kaldı

Gündemden Videolar

ABD'nin F35'i İran tarafından böyle vuruldu!
İran'da hava savunması saldırıları engelliyor | A Haber Tahran'dan aktardı
Kaldırımda yürürken akıma kapıldı! Dehşet anları kamerada
ABD F-35'i vuran İran'ın bilinmeyen bir teknolojisi mi var?
İran cephesinde Zagros kuşatması
İran Hayfa'yı vurdu! İsrail'in enerji damarı kesildi
ABD'de İran depremi! CIA Başkanı Senato'da köşeye sıkıştı